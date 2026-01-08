La neve affascina anche i delfini | cosa ci dice il video sulla curiosità dei cetacei e sulla cattività
Il video mostra i delfini del parco Oltremare di Riccione mentre osservano con curiosità la neve. Un’immagine insolita che invita a riflettere sulla capacità dei cetacei di esplorare ambienti diversi e sulla loro natura intrinsecamente curiosa. Questa scena offre spunti di riflessione sulla sensibilità degli animali in cattività e sulla loro percezione di elementi naturali insoliti, come la neve, anche in contesti controllati.
Un video mostra la meraviglia dei delfini del parco Oltremare di Riccione mentre scoprono con curiosità la neve. Se da un lato le immagini sono suggestive, dall'altro riaccendono il dibattito sulla cattività dei cetacei, cosa che sempre più paesi hanno già scelto di vietare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A Riccione i delfini del parco Oltremare giocano con la neve.
