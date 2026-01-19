Visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti

Partecipa alla visita esclusiva di Palazzo Fizzarotti, sabato 24 gennaio alle ore 17.30. Scopri gli ambienti eleganti e i dettagli storici di uno dei palazzi più rappresentativi di Bari, testimonianza dell’eclettismo di fine Ottocento. Un’occasione per approfondire la storia e l’architettura di questa residenza, aperta a tutti gli appassionati di cultura e patrimonio cittadino.

Partecipa alla visita esclusiva di Palazzo Fizzarotti, sabato 10 gennaio alle 17.30. Scopri gli ambienti raffinati e i dettagli storici di uno dei palazzi più rappresentativi di Bari, testimonianza dell'eclettismo di fine Ottocento. Un'occasione per conoscere da vicino l'architettura e la storia di questo importante patrimonio culturale della città.

