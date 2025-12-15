Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Scopri Palazzo Fizzarotti con visite esclusive domenica 21 e 28 alle 10.30. Un’occasione unica per esplorare uno dei palazzi più affascinanti di Bari, tra ambienti sontuosi e dettagli ricercati, immergendosi nell’eclettismo di fine Ottocento e scoprendo la sua storia e il suo fascino misterioso.

© Baritoday.it - Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti Domenica 21 e 28 ore 10.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn'occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell'eclettismo di fine Ottocento.