Visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti
Partecipa alla visita esclusiva di Palazzo Fizzarotti, sabato 10 gennaio alle 17.30. Scopri gli ambienti raffinati e i dettagli storici di uno dei palazzi più rappresentativi di Bari, testimonianza dell’eclettismo di fine Ottocento. Un’occasione per conoscere da vicino l’architettura e la storia di questo importante patrimonio culturale della città.
Sabato 10 gennaio ore 17.30Un’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Palazzo Fizzarotti a Bari, Maia Marinelli: «Sono cresciuta libera e con l'arte voglio fare una rivoluzione» - Qualcuno la definirebbe una missione impossibile, ma non Maia Marinelli che è tornata a occuparsi di Palazzo Fizzarotti, la dimora di famiglia a ... vanityfair.it
Bari, Palazzo Fizzarotti: terminati i restauri sul dipinto del loggiato - Terminati anche i primi restauri sul dipinto delle volte a crociera del loggiato di Palazzo Fizzarotti a Bari. lagazzettadelmezzogiorno.it
