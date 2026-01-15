Un Picasso per 100 euro | con questa lotteria si può vincere un’opera d' arte che vale un milione volete un biglietto?

Partecipa a questa lotteria internazionale e avrai la possibilità di vincere un’opera di Picasso del valore di un milione di euro, con un biglietto di soli 100 euro. Acquistando il tuo biglietto, non solo potresti portare a casa un capolavoro, ma contribuirai anche alla ricerca contro l’Alzheimer. Un’occasione unica per realizzare un sogno e fare del bene.

Una lotteria internazionale rende possibile il sogno di possedere un Picasso. Con un biglietto da 100 euro si può vincere Tête de femme, un quadro del valore di un milione di euro, e, in più, sostenere la ricerca contro l’Alzheimer. Ideata dalla produttrice televisiva francese Péri Cochin, l’iniziativa culminerà il 14 aprile a Parigi. Dopo la vittoria italiana dello scorso anno, la domanda è: e se questa volta toccasse a voi?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un Picasso per 100 euro: con questa lotteria si può vincere un’opera d'arte che vale un milione (volete un biglietto?) Leggi anche: Irpinia, un milione di euro con un biglietto da 25 euro: vincita record Leggi anche: Vince 10mila euro con il biglietto della Lotteria Italia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Torna la lotteria “1 Picasso per 100 euro” a sostegno della ricerca sull’Alzheimer; Paghi cento euro, ti porti a casa un Picasso; Vinci un Picasso da 1 milione di euro con 100 euro: la lotteria solidale che finanzia la ricerca sull’Alzheimer; Torna la lotteria internazionale online '1 Picasso per 100 euro'. C’è una lotteria in cui si può vincere un’opera di Picasso da un milione - 000 biglietti, un solo vincitore e un’opera da museo: la lotteria internazionale che mette in palio un’opera autentica di Picasso per finanziare la ricerca sull’Alzheimer ... exibart.com

Torna la lotteria internazionale online '1 Picasso per 100 euro' - Torna la lotteria internazionale online "1 Picasso per 100 euro" che vede come protagonista una gouache su carta del 1941 di Pablo Picasso intitolata "Tête de femme", proveniente dalla collezione di O ... msn.com

Come accaparrarsi un Picasso da un milione (o quasi) al prezzo di una cena - Una rara opera di Picasso viene messa in palio con una riffa benefica: biglietto a 100 euro, ricavato alla ricerca sull’Alzheimer ... insideart.eu

TREVISO Domenica 8 Febbraio Mostra da Picasso a Van Gogh Euro 85 Pullman da Pistoia Prato Firenze Ingresso con guida alla Mostra Accompagnatore Clicca qui per il programma: https://www.antologiaviaggi.it/viaggio/treviso-da-picasso-a-va facebook

Paghi cento euro, ti porti a casa un Picasso x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.