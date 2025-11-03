Di Fabio devi sapere che… Clerici ospite a Che tempo che fa il siparietto di Luciana Littizzetto VIDEO
News tv. Una puntata davvero fuori dagli schemi quella di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri sera, domenica 3 novembre. Protagonista d’eccezione Antonella Clerici, che per una sera ha deciso di ribaltare i ruoli: invece di farsi intervistare, ha preso in mano il microfono e ha iniziato lei a porre domande a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Un gioco di parti inedito, condito da battute, complicità e qualche momento decisamente esilarante. Leggi anche: “Belve”, chi sono gli ospiti della seconda puntata: “imprevisto” per Francesca Fagnani Il botta e risposta che ha conquistato tutti. L’atmosfera si è subito scaldata quando la Clerici, tra una domanda e l’altra, ha voluto sapere i nomi completi dei suoi colleghi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
