Di Fabio devi sapere che… Clerici ospite a Che tempo che fa il siparietto di Luciana Littizzetto

Ospite d'eccezione nella puntata del 3 novembre di Che Tempo che Fa è stata Antonella Clerici. La conduttrice Rai, nel salotto di Fabio Fazio, ha preso parte a una puntata insolita: per una sera, i ruoli si sono invertiti. È stata infatti la Clerici a intervistare Fazio e Luciana Littizzetto, in un gioco di parti che ha subito catturato il pubblico. Un esperimento curioso, che ha alternato ironia, spontaneità e un momento di imbarazzo. La conversazione si è aperta con toni leggeri. Clerici ha chiesto come prima domanda il loro nome completo. La comica torinese ha risposto: "Tutte consonanti doppie e vocali singole, come me!".