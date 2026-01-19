Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 13 | 25

Il bollettino di viabilità della Regione Lazio del 19 gennaio 2026 segnala circolazione regolare sulla rete stradale, con alcune eccezioni. In via Nettunense si registrano code a tratti a causa di traffico intenso e lavori in corso. Sono inoltre chiuse alcune tratte per lavori, tra cui l’uscita di Castel Madama e la tratta Roma-Viterbo, con servizi sostitutivi disponibili. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile, per garantire la

Astral infomobilità circolazione regolare sulla rete viaria della Regione ad eccezione di via Nettunense dove per traffico intenso Ci sono code a tratti tra 1 e zucchina in entrambi i sensi di marcia per i cantieri ricordiamo che sulla Roma a Teramo per lavori è chiusa al traffico all'uscita di Castel Madama fino alle ore 20 del 20 gennaio e chi proviene da Teramo in chiusura Il Porto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extra urbana a partire da oggi per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 e servizio prosegue poi con il bus sostitutivi da chiamare dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, i servizi ferroviari sulla linea Roma-Viterbo seguono l’orario festivo, con sospensione dei cantieri notturni fino al 6 gennaio. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie. Resta chiuso l’incidente sul Grande Raccordo Anulare all’altezza dello svincolo Cassia, mentre in esterna si segnalano lavori sulla strada in prossimità della galleria Appia. Si consiglia di prestare attenzione alle zone interessate per eventuali ulteriori aggiornamenti.

