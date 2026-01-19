Il servizio di viabilità della Regione Lazio del 19 gennaio 2026 segnala che la circolazione sulla statale Pontina in direzione Roma è regolare dopo la rimozione dell’incidente a Castel Romano. Rimanono congestioni su via Nettunense tra Pavona e Cecchina per lavori. La chiusura della Roma Teramo, all’altezza di Castel Madama, proseguirà fino al 20 gennaio. La linea ferroviaria Roma Viterbo opera con orari ridotti e bus sostitutivi.

Astral infomobilità Mary trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla statale Pontina ciclo regolare in direzione della capitale Dopo la rimozione dell' incidente all'altezza di Castel Romano circolazione regolare anche sulla restante rete viaria della Regione ad eccezione di via Nettunense dove ci sono code per traffico In entrambe le direzioni tra Pavona e Cecchina per i cantieri ricordiamo che sulla Roma Teramo per lavori è chiusa al traffico all'uscita di Castel Madama fino alle ore 20 del 20 gennaio per chi proviene da Teramo in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo linea extraurbana a partire da oggi per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Fano Viterbo da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue poi con i bus sostitutivi da Kik infobit è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 12:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 12:25

L'analisi della viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 12:25 evidenzia condizioni di circolazione senza criticità rilevanti, con traffico minimo sulla rete regionale. Per contenere l'inquinamento acustico, è stato rinnovato il divieto di transito notturno sulla tangenziale est e sulla circonvallazione Salaria. Inoltre, fino al 6 gennaio, i giovani tra 16 e 25 anni residenti nel Lazio possono viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 19:25

Ecco un’introduzione sobria e chiara, ottimizzata per Google, lunga circa 80 parole: Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. Attualmente, il traffico sul raccordo e sulle principali strade è regolare, con rallentamenti sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto. Si segnala inoltre la chiusura anticipata della ferrovia Roma Viterbo, da lunedì 19 gennaio, per lavori di rinnovo infrastrutturale. Ricordiamo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com