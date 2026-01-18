Ecco un’introduzione sobria e chiara, ottimizzata per Google, lunga circa 80 parole: Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. Attualmente, il traffico sul raccordo e sulle principali strade è regolare, con rallentamenti sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto. Si segnala inoltre la chiusura anticipata della ferrovia Roma Viterbo, da lunedì 19 gennaio, per lavori di rinnovo infrastrutturale. Ricordiamo

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione formazione dei rallentamenti a tratti sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto e direzione Roma ora il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extra urbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 da Catalano alle ore 17:25 il servizio poi prosegue con bus da Federico Di Lernia infomobilità tutto grazie per averci seguito vi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare matite invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 19:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 18:25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 gennaio 2026 alle ore 18:25: sono presenti code sul raccordo anulare in esterna tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro, con ripercussioni sulla Pontina tra Pomezia e Spinaceto. Per lavori di rinnovo infrastrutturale, da lunedì 19 gennaio fino a venerdì sono previste chiusure anticipate sulla ferrovia Roma Viterbo, con treni sostituiti da bus. Per ulteriori dettagli, consultare il servizio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 19:25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 gennaio 2026 alle 19:25. Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sulla strada regionale di Fiuggi, a causa di un incidente nel territorio di Frosinone, e sulla A1 in direzione Roma, con rientri post-festività. È attivo il nuovo servizio di trasporto regionale UDR Lazio, che collega vari territori. Si consiglia prudenza e di consultare il sito Astral per dettagli su percorsi e aggiornamenti in tempo reale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Roma: Attenzione ai cantieri notturni. Cambiamenti alla viabilità sulla A1 con uscita obbligatoria e percorsi alternativi. Vuoi sapere quando e come muoverti - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com