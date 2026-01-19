La viabilità a Roma e nel Lazio al 19 gennaio 2026 alle 07:25 presenta alcune criticità, tra cui un incendio a Pomezia Sud e traffico intenso sul Raccordo Anulare. Con l’avvicinarsi dell’inverno, è importante prestare attenzione alle condizioni stradali, poiché pioggia, ghiaccio e freddo aumentano i rischi di incidenti. Ricordiamo che fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene a bordo. Per aggiornamenti

Astral infomobilità a casa di un veicolo in fiamme a partire da Pomezia Sud Passiamo al Raccordo Anulare per traffico intenso Prima porta e Tomba di Nerone tutto in direzione del centro è tutto da chiamare da fare in ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 07:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 07:25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sul traffico a Roma e nel Lazio, con informazioni sulla viabilità, eventuali incidenti e deviazioni. In queste prime ore del mattino, si registrano rallentamenti e code su varie arterie, tra cui la Roma Sud, il Raccordo Anulare e la statale Pontina. È importante prestare attenzione alle condizioni stradali, specialmente con l'arrivo dell'inverno, e rispettare le norme di sicurezza per un viaggio più sicuro.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07:25

Il 1° gennaio 2026 a Roma e nel Lazio, la viabilità si presenta senza particolari impedimenti nelle prime ore della giornata. Il trasporto pubblico regionale e cittadino segue un orario festivo, con servizi ridotti fino alle 8 del mattino e riprese successive. Le ferrovie e le linee extraurbane adottano orari speciali e sospendono i cantieri notturni. Per garantire la sicurezza, si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 202

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com