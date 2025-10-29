Patente a punti e badge digitale nei cantieri le nuove norme di sicurezza

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella giornata del 28 ottobre un decreto legge sulla sicurezza sul lavoro, che introduce una serie di misure per garantire l’applicazione delle norme in materia di tutela dei dipendenti e dei lavoratori autonomi. Nel testo anche le prime norme a garanzia dei giovani che lavorano come parte del loro percorso di studi. Oltre alle misure di sicurezza, il nuovo decreto prevede anche sanzioni aumentate per chi non le rispetta e diversi investimenti, con un fondo che arriva a 900 milioni di euro all’anno. Messe a disposizione anche borse di studio per i figli dei lavoratori deceduti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Patente a punti e badge digitale nei cantieri, le nuove norme di sicurezza

