Vi arriva via WhatsApp già tantissime vittime La nuova truffa spopola in Italia | come evitare guai

Una nuova truffa si diffonde rapidamente in Italia attraverso WhatsApp, coinvolgendo già numerose vittime. La vasta diffusione dell'app di messaggistica rende gli utenti più vulnerabili a frodi e rischi per la privacy. È fondamentale conoscere i pericoli e adottare le corrette precauzioni per evitare conseguenze dannose.

© Thesocialpost.it - "Vi arriva via WhatsApp, già tantissime vittime". La nuova truffa spopola in Italia: come evitare guai L'enorme diffusione globale di WhatsApp, utilizzata ogni giorno da miliardi di utenti, espone sempre più spesso le persone a seri rischi per la privacy. In queste settimane sta tornando a circolare una nuova truffa in grado di rubare il profilo e l'identità digitale degli utenti. Oltre alla recente vulnerabilità individuata da Meta, che avrebbe messo a rischio gli account di circa 3,5 miliardi di persone, questa volta il pericolo non riguarda una falla tecnica, ma un raggiro mirato messo in atto dai cybercriminali. La truffa è nota come "truffa del codice a sei cifre" ed è tra le più diffuse su WhatsApp.

