Chiude il sito Vestas tarantino attività trasferita a Melfi

Vestas Italia ha annunciato la chiusura delle attività presso l’unità di Taranto, trasferendo servizi e magazzino a Melfi a partire dal 1° marzo. La decisione, comunicata alle organizzazioni sindacali, ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti locali, che evidenziano l’impatto sulla comunità e sui lavoratori coinvolti. Questa operazione rappresenta un cambiamento significativo per la presenza industriale di Vestas nella regione.

Tarantini Time Quotidiano La Fiom Cgil territoriale e le Rsu di Vestas Italia esprimono forte preoccupazione e contrarietà rispetto alla decisione comunicata dall'azienda nella giornata di mercoledì 7 gennaio tramite PEC alle organizzazioni sindacali: la chiusura dell'unità locale di Service, del magazzino e del training center di Taranto, con trasferimento delle attività nell'area industriale di San Nicola di Melfi (PZ) a partire dal 1° marzo. Una scelta improvvisa e unilaterale, assunta senza alcun confronto preventivo con le parti sociali, che l'azienda giustifica con presunte esigenze di ottimizzazione logistica.

