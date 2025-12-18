Lavoro Konecta chiude e forza il trasferimento dei lavoratori | Prima di Natale tavolo al Ministero

La chiusura di Konecta e il conseguente trasferimento forzato dei lavoratori hanno acceso i riflettori politici. Nonostante l’assenza di segnali di crisi, le istituzioni si sono mosse per tutelare i dipendenti, con un tavolo al Ministero previsto prima di Natale. La vicenda evidenzia le tensioni tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori, suscitando attenzione e preoccupazione in tutta Italia.

La vicenda Konecta ha raggiunto l'attenzione dei palazzi torinesi e romani: i rappresentanti politici di più partiti sono intervenuti per allungare una mano verso i lavoratori di un'azienda per la quale non vi erano stati avvisi di crisi aziendale imminente. A inizio dicembre, dopo un incontro a.

