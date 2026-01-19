Vertice Italia-Sud Corea | Meloni e Lee rafforzano la cooperazione

Il vertice Italia-Sud Corea si è concluso a Seul, con l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente Lee Jae Myung. L'occasione ha rappresentato un momento di rafforzamento delle relazioni tra i due paesi, con focus sulla cooperazione in vari settori strategici. La visita, ultima tappa della missione asiatica di Meloni, ha sottolineato l'importanza delle collaborazioni bilaterali nel contesto internazionale.

AGI - Si è conclusa a Seul, in Sud Corea, ultima tappa della missione asiatica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la visita ufficiale che ha visto l'incontro con il presidente Lee Jae Myung. Al centro del vertice, come emerge dalla dichiarazione congiunta pubblicata sul sito di Palazzo Chigi, la comune volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione in corso, sia a livello bilaterale sia nei fori multilaterali, al fine di contribuire in modo proattivo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e di affrontare le sfide globali. Nel documento, i due leader hanno espresso la disponibilità a cooperare in numerosi ambiti. 🔗 Leggi su Agi.it

Giorgia Meloni è arrivata a Seul per una visita ufficiale, incontrando il presidente Lee e rappresentanti diplomatici italiani e coreani. L’obiettivo è rafforzare i rapporti bilaterali e discutere questioni di interesse comune. La visita si inserisce in un quadro di dialogo costante tra Italia e Corea del Sud, evidenziando l’importanza delle relazioni diplomatiche e economiche tra i due paesi.

Cooperazione bilaterale: Meloni e Giappone rafforzano i rapporti

Il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Giappone si evidenzia con la visita di Meloni a Tokyo, dove ha incontrato il Primo Ministro Takaichi Sanae. Questa occasione ha permesso di consolidare i rapporti bilaterali, promuovendo un dialogo strategico su temi di interesse comune e rafforzando la collaborazione tra i due paesi in ambiti economici, culturali e diplomatici.

