Italia-Sud Corea l' arrivo di Meloni a Seul | in agenda bilaterale con presidente Lee

Giorgia Meloni è arrivata a Seul per una visita ufficiale, incontrando il presidente Lee e rappresentanti diplomatici italiani e coreani. L’obiettivo è rafforzare i rapporti bilaterali e discutere questioni di interesse comune. La visita si inserisce in un quadro di dialogo costante tra Italia e Corea del Sud, evidenziando l’importanza delle relazioni diplomatiche e economiche tra i due paesi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all'aeroporto di Seul Air Base (RKSM), dove è stata accolta dal viceministro degli Esteri Kim Jina, dall'ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, Kim Choon-Goo, e dall'ambasciatrice d'Italia a Seul, Emilia Gatto. La Corea del Sud rappresenta l'ultima tappa del viaggio della premier nel continente asiatico. A Seul, Meloni incontrerà il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, in occasione di un vertice bilaterale.

Corea del Sud, l’ex presidente rischia la pena di morte mentre l’Italia prepara la visita di Meloni - In Corea del Sud la procura chiede la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk Yeol per insurrezione legata alla legge marziale. msn.com

Il viaggio di Giorgia Meloni tra Giappone, Oman e Corea del Sud. Italia leader UE nell'Indo-Pacifico Leggi qui - https://www.ilriformista.it/il-viaggio-di-giorgia-meloni-tra-giappone-oman-e-corea-del-sud-italia-leader-ue-nellindo-pacifico-495883/ - facebook.com facebook

Il viaggio di Giorgia Meloni tra Giappone, Oman e Corea del Sud. Italia leader UE nell'Indo-Pacifico x.com

