Nella Basilica di San Pietro lo sguardo della Madonna della Speranza

Nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, si conclude il Giubileo della Speranza con un evento di grande rilievo spirituale e culturale. La presenza della statua lignea della Madonna della Speranza testimonia l’importanza simbolica e religiosa di questa occasione, invitando i fedeli e i visitatori a riflettere sulla speranza e la fede che uniscono le persone di tutto il mondo.

