Nella Basilica di San Pietro lo sguardo della Madonna della Speranza

Nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, si conclude il Giubileo della Speranza con un evento di grande rilievo spirituale e culturale. La presenza della statua lignea della Madonna della Speranza testimonia l’importanza simbolica e religiosa di questa occasione, invitando i fedeli e i visitatori a riflettere sulla speranza e la fede che uniscono le persone di tutto il mondo.

© Cilentoreporter.it - Nella Basilica di San Pietro lo sguardo della Madonna della Speranza Il Giubileo della Speranza si chiude con un evento di significativa importanza culturale e religiosa: la presenza della statua lignea della Madonna della Speranza nella Basilica di San Pietro L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it Leggi anche: Entra nella basilica di San Pietro e urina sull’Altare della Confessione. Interviene la gendarmeria Leggi anche: Si cala i pantaloni nella basilica di San Pietro e urina sull’altare della Confessione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Anch’io in San Pietro con i detenuti, in cerca di misericordia; A proposito del monologo di Roberto Benigni; Benigni racconta San Pietro: la fragilità diventa evento tv dal Vaticano; Benigni, il monologo su Pietro, un uomo nel vento fa record di ascolti su Rai1: 4 milioni di telespettatori, ecco cosa ha detto. Cardinale Gambetti: “Con Pietro la speranza del Giubileo si realizza nell’incarnazione del figlio di Dio” - Il Cardinale Arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano definisce la stessa Basilica fondata sulla fragilità accolta che diventa roccia, sottolineando come l'unione di Natale e Giubileo sia pr ... interris.it Tra novità tech e gadget per turisti, la Basilica di San Pietro è più simile a un museo che a una chiesa - Venerdì mattina, un turista romeno quarantenne con problemi psichici è salito sull’altare della Confessione della Basilica di San Pietro e ha avuto il tempo di gettare a terra la croce e sei ... ilfoglio.it Vaticano: aperta la mostra “Pétros ení”, la basilica di San Pietro esplorabile in digitale - “Auspico vivamente che questa originale ricostruzione virtuale della Basilica di San Pietro, sviluppata a partire dalla vita dell’Apostolo cui è dedicata, possa suscitare nel cuore di ogni visitatore ... agensir.it Michelangelo Buonarroti Mosè Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma. Pinterest - facebook.com facebook Messa nella Basilica di San Pietro presieduta da #PapaLeoneXIV in occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria di #Guadalupe Oggi #12dicembre ore 16 in diretta su #TV2000 Canale 28 | 157 Sky | App #Play2000 @vaticannews_it @ x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.