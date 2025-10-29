Teatro due per i piccoli rassegna teatrale di spettacoli per spettatori dai 4 ai 99 anni
Il teatro, fatto di presenza concreta, di compresenza, di cura, di emozioni autentiche e frutto di lavoro artigianale, è un’esperienza insostituibile; ne è convinta Fondazione Teatro Due che, per la Stagione 20252026, rivolge a chi si avvicina al teatro per la prima volta una sezione speciale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
