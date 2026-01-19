Valeria Marini canta Fiorello ride e la mamma della showgirl gli dà ragione

Durante un'occasione speciale, Valeria Marini ha cantato, mentre Fiorello ha sorriso, creando un momento di leggerezza. La mamma della showgirl, Gianna Orrù, ha espresso il suo appoggio, sottolineando il rapporto positivo tra i protagonisti. Un episodio che mostra il lato più autentico e familiare delle personalità coinvolte, senza eccessi o clamori.

(Adnkronos) – Valeria Marini canta, Fiorello ride e, Gianna Orrù, la mamma della showgirl, si schiera a La volta buona. Le performance canore di Valeria Marini diventano un segmento de La pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello. "Sentite la versione di 'Brava' di Mina cantata da Valeria Marini. Pensate, quando Mina ha sentito questa versione di Valeria Marini si è rotolata nel letto. Mina non esce mai da Lugano ma quando ha sentito questa versione si è messa in viaggio verso Roma. 'Che vieni a fare?', le ho chiesto. 'Io sono contro la violenza ma questa volta farò un'eccezione'", la 'ricostruzione' di Fiorello.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Valeria Marini canta (e stona) Laura Pausini a Domenica In, la showgirl a Mara Venier: “Me l’hai detto tu di cantare”

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Valeria Marini ha interpretato La solitudine di Laura Pausini, suscitando reazioni divertite nello studio. La showgirl ha ammesso di aver ricevuto l’incarico di cantare da Mara Venier, ma l’esibizione, risultata stonata, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori. Un momento che ha mostrato il lato spontaneo e naturale della trasmissione, senza eccessi o enfasi, lasciando spazio alla simpatia e alla legg

Valeria Marini, una frase sbagliata la vera ragione del litigio con mamma Gianna

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno riaperto il dialogo dopo un anno e mezzo di assenza. La tensione tra le due sembrava nata da una frase sbagliata, che aveva generato un litigio. Ora, con il chiarimento, hanno deciso di lasciarsi alle spalle i malintesi per ricostruire il loro rapporto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Valeria Marini canta, Fiorello ride e la mamma della showgirl gli dà ragione - Valeria Marini canta, Fiorello ride e, Gianna Orrù, la mamma della showgirl, si schiera a La volta buona. adnkronos.com