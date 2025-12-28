Valeria Marini una frase sbagliata la vera ragione del litigio con mamma Gianna

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno riaperto il dialogo dopo un anno e mezzo di assenza. La tensione tra le due sembrava nata da una frase sbagliata, che aveva generato un litigio. Ora, con il chiarimento, hanno deciso di lasciarsi alle spalle i malintesi per ricostruire il loro rapporto.

Dopo un anno e mezzo di silenzio, Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno finalmente fatto pace. La showgirl, ospite di Monica Setta nella puntata di Storie al Bivio in onda sabato 27 dicembre su Rai2, ha svelato per la prima volta il vero motivo della rottura con la madre: una frase infelice pronunciata in un momento di estrema tensione. La riconciliazione è arrivata proprio in tempo per le festività natalizie, permettendo a Valeria di trascorrere il Natale insieme alla madre e ai fratelli. “Dopo molti mesi di silenzio ho fatto pace con mia madre e passeremo il Natale insieme, con lei e i miei fratelli. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Valeria Marini, una frase sbagliata la vera ragione del litigio con mamma Gianna Leggi anche: Colpo di scena, Valeria Marini rivela il motivo del litigio con la madre: ecco perché Gianna Orrù non le parla più Leggi anche: Valeria Marini ha fatto pace con mamma Gianna: “Il più bel regalo” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Valeria Marini svela il vero motivo della rottura con la madre: “Una mia uscita infelice, ora c’è pace”. Leggo. . Valeria Marini ha sorpreso tutti con una rivelazione sulla sua vita sentimentale. La showgirl ha raccontato di stare frequentando un uomo: «Ho avuto un matrimonio che è stato annullato e mi piacerebbe risposarmi». Sceglie di non rivelare l’identità. U - facebook.com facebook Valeria Marini lancia sui social la sua intervista a #StorieAlBivio con un teaser degno dei migliori kolossal. L’intervista più attesa delle Feste 2025/2026 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.