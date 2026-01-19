Valentinocordoglio Mattarella e Meloni

Con la scomparsa di Valentino, l’Italia perde uno dei suoi stilisti più influenti, noto per il suo talento nel creare capi eleganti e senza tempo. Il suo contributo alla moda internazionale ha lasciato un’impronta significativa, distinguendosi per raffinatezza e originalità. Le parole di cordoglio di Mattarella e Meloni testimoniano l’importanza di un artista che ha rappresentato l’eccellenza del made in Italy nel mondo.

20.00 "Con la scomparsa di Valentino l'Italia perde uno stilista di successo, capace di guardare oltre le tendenze e le convenzioni. Il mondo della moda gli deve grandi intuizioni e splendide creazioni. Esprimo ai suoi familiari e ai collaboratori cordoglio e vicinanza". Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La premier Giorgia Meloni,in un post su X:"Valentino,maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo dell'alta moda italiana. Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il cordoglio di Mattarella. Meloni: "Seguo l'evoluzione"Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la tragedia di Crans-Montana, dove un’esplosione ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti.

È morto Valentino, Meloni: “L’Italia perde una leggenda”. Mattarella: “Guardava oltre convenzioni”È deceduto a Roma Valentino Garavani, noto stilista e icona della moda italiana, all’età di 93 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Valentino, Mattarella: perdiamo stilista capace di guardare oltre tendenze e convenzioni - (askanews) – “Con la scomparsa di Valentino l’Italia perde uno stilista di successo, capace di guardare oltre le tendenze e le convenzioni. askanews.it

Addio a Giorgio Armani. Il Re della moda aveva 91 anni