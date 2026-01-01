Il cordoglio di Mattarella Meloni | Seguo l' evoluzione

Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la tragedia di Crans-Montana, dove un’esplosione ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti. La premier Meloni ha dichiarato di seguire con attenzione l’evoluzione della situazione. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e sollevato attenzione internazionale su quanto accaduto nella località svizzera.

Almeno 40 morti e un centinaio di feriti: questo il drammatico bilancio dell’ esplosione che nella notte ha devastato un bar di Crans-Montana, in Svizzera. "Sono attualmente in corso verifiche per un eventuale coinvolgimento di nostri connazionali. Unità di crisi della Farnesina e sedi diplomatiche in Svizzera collaborano con la polizia elvetica" ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha posto l'accento sulla complessità della situazione in quanto "è difficile anche il riconoscimento delle vittime". L'ambasciatore a Berna Gian Lorenzo Cornado ha confermato a Rainews24 che è stata attivata una "task-force italiana" all'emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il cordoglio di Mattarella. Meloni: "Seguo l'evoluzione" Leggi anche: Il cordoglio di Mattarella: "Profondamente rattristato" Leggi anche: Maltempo, Meloni sente Fedriga: vicina a Friuli, seguo con attenzione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio a Ornella Vanoni, il cordoglio di Meloni e Mattarella. Il post su Fb - Vanoni, Meloni: "L'Italia perde un'artista unica, ci lascia un patrimonio irripetibile" "Profondo cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, voce inconfondibile della nostra musica, che ha segnato ... affaritaliani.it Meloni chiama Mattarella: "Orgogliosi della nostra storia" - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l’apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno ... msn.com

Meloni: Vanoni artista unica, profondo cordoglio - "Profondo cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, voce inconfondibile della nostra musica, che ha segnato decenni di cultura italiana e accompagnato ... notizie.tiscali.it

Radio1 Rai. . #Sidney #BondiBeach La strage durante la festa ebraica di Hannukah. Almeno 15 i morti. Cordoglio da tutto il mondo. Il presidente Mattarella ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime. Scioccanti le immagini dell'attacco in uno dei luoghi pi - facebook.com facebook

Cordoglio del Presidente Mattarella per le vittime della sparatoria alla spiaggia di Bondi a Sydney x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.