È morto Valentino Meloni | L’Italia perde una leggenda Mattarella | Guardava oltre convenzioni

È deceduto a Roma Valentino Garavani, noto stilista e icona della moda italiana, all’età di 93 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della moda e della cultura italiana. La Fondazione Valentino Garavani ha confermato che l’artista si è spento nella sua residenza, circondato dall’affetto dei familiari. La sua figura ha lasciato un’impronta duratura e il suo contributo sarà ricordato nel tempo.

Lo stilista Valentino Garavani è morto oggi a Roma all’età di 93 anni. L’ultimo imperatore della moda “si è spento oggi nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, si legge in una nota pubblicata sui social della Fondazione Valentino Garavani. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23, mercoledì 21 gennaio e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. I funerali si terranno invece venerdì 23 gennaio, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma, alle 11. Il mondo della politica. In tanti lo omaggiano con dei messaggi di cordoglio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it È morto Valentino, «l'ultimo imperatore» della moda | Mattarella: «Guardava oltre le convenzioni». Venerdì i funerali a Roma È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore dell’omonimo marchio, all’età di 93 anni. È morto Valentino, l’ultimo imperatore della moda che ci ha nobilitato nel mondo. Meloni: l’Italia perde una leggendaÈ deceduto Valentino, figura iconica nel mondo della moda e simbolo di eleganza senza tempo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare” - Il cordoglio di Meloni: "L'Italia perde una leggenda". ilfattoquotidiano.it

L’Italia e il mondo piangono un’altra icona dello stile italiano: è morto lo stilista Valentino Garavani, aveva 93 anni - facebook.com facebook

È morto Valentino, dalla politica allo spettacolo i messaggi di cordoglio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.