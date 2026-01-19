Valentino Rossi contro papà Graziano duello tra amori presenti e passati E spunta un’altra donna

A Pesaro, il confronto tra Valentino Rossi e il padre Graziano si intensifica, rivelando tensioni legate agli affetti passati e presenti. La disputa familiare si sposta oltre il campo di gara, coinvolgendo emozioni e relazioni personali. In questo contesto emerge anche la presenza di un’altra donna, aggiungendo ulteriori sfumature a una dinamica già complessa e delicata.

Pesaro, 19 gennaio 2026 – La faida familiare dentro la famiglia Rossi si trasferisce sull’altra metà del ring. Quello femminile, dove si scontrano le donne di Graziano, mescolando amori passati e presenti. A parlare sono Marisa Del Bianco, di Morciano, ex addetta alla sicurezza del circuito di Misano Adriatico e vigile del fuoco discontinua a Rimini, nonché penultima compagna di Graziano. E Ambra Arpino, l’attuale compagna, denunciata da Valentino per circonvenzione di incapace, che replica alle parole di Stefania Palma, prima moglie di Graziano e mamma di Valentino. Ma andiamo con ordine. La famiglia più famosa di Tavullia tra la G di Graziano e il numero 4 di Valentino e Francesca Sofia Novello: nomi, storie, foto e curiosità di casa Rossi 20080212 - PESARO - FIN - VALENTINO ROSSI, PACE CON IL FISCO PER 19 MLN EURO - Il motociclista campione del mondo, Valentino Rossi con il padre Graziano, durante la conferenza stampa all'Agenzia delle Entrate a Pesaro, dopo ave firmato il concordato per versare all'erario circa 19 milioni di euro per gli anni 2001-2004. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’appello di papà Graziano a Valentino Rossi: “Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata”

Graziano Rossi si rivolge a Valentino Rossi con un appello diretto, chiedendo di ritirare la denuncia contro Ambra Arpino, sua compagna. Nonostante l’apparente tranquillità, si percepiscono nel suo tono e nei suoi occhi segni di rammarico e speranza. La vicenda riguarda la denuncia per circonvenzione di incapace presentata da Valentino, e l’ex campione si aspetta una chiamata dal figlio per chiarire la situazione.

Valentino Rossi, battaglia giudiziaria con papà Graziano: “Non ho più un padre”

Valentino Rossi e Graziano Rossi sono coinvolti in una recente disputa legale che ha suscitato molta attenzione. La vicenda, che riguarda questioni personali e familiari, ha portato il campione a dichiarare di non avere più un rapporto con suo padre. In un’intervista, Valentino ha sottolineato che il denaro non rappresenta un elemento rilevante in questa situazione, evidenziando l’aspetto umano e sentimentale al centro della controversia.

