Valentino Rossi battaglia giudiziaria con papà Graziano | Non ho più un padre

Valentino Rossi e Graziano Rossi sono coinvolti in una recente disputa legale che ha suscitato molta attenzione. La vicenda, che riguarda questioni personali e familiari, ha portato il campione a dichiarare di non avere più un rapporto con suo padre. In un’intervista, Valentino ha sottolineato che il denaro non rappresenta un elemento rilevante in questa situazione, evidenziando l’aspetto umano e sentimentale al centro della controversia.

"Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza, per fortuna mia e anche di Graziano. Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo, non sento più. È come se non avessi più un padre. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia, non capisco per quale ragione visto che con Graziano, sia io, sia mia mamma Stefania, abbiamo sempre avuto rapporti affettivi solidi, importanti". Valentino Rossi, ex pilota nove volte campione del mondo, star della MotoGp e tra gli sportivi italiani più amati di sempre, ha spiegato così in un'intervista al Corriere della Sera il momento difficile che sta attraversando con suo padre Graziano.

