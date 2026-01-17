Graziano Rossi si rivolge a Valentino Rossi con un appello diretto, chiedendo di ritirare la denuncia contro Ambra Arpino, sua compagna. Nonostante l’apparente tranquillità, si percepiscono nel suo tono e nei suoi occhi segni di rammarico e speranza. La vicenda riguarda la denuncia per circonvenzione di incapace presentata da Valentino, e l’ex campione si aspetta una chiamata dal figlio per chiarire la situazione.

Pesaro, 17 gennaio 2026 – Graziano Rossi appare tranquillo ma gli si legge negli occhi e nella voce un po’ di rammarico e al tempo stesso di speranza nei confronti del figlio Valentino, che ha presentato una denuncia per circonvenzione di incapace nei confronti della compagna (e futura moglie) del padre, Ambra Arpino. Pur dicendosi convinto del suo rapporto amoroso che dura ormai da più di 15 anni, fa un appello a Vale perché faccia un passo verso di lui, accettando questo amore in tutto e per tutto, e quindi ritirando anche la querela nei confronti di Ambra. L'appello di Graziano Rossi a Valentino: "Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata" "Mi aspetto un gesto da mio figlio Valentino”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello di papà Graziano a Valentino Rossi: “Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata”

Leggi anche: L’appello di Graziano Rossi al figlio Valentino: "Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata"

Leggi anche: Parla Ambra, la compagna di Graziano Rossi, papà di Valentino: “Mi hanno offesa e umiliata. Ma ci sono solo io accanto a lui”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

GRAZIANO E MEMOLI (RICERCATRICI DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI DIALETTOLOGIA) LANCIANO APPELLO PER SCONGIURARE LA CHIUSURA DEL CID - facebook.com facebook

GRAZIANO E MEMOLI (RICERCATRICI DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI DIALETTOLOGIA) LANCIANO APPELLO PER SCONGIURARE LA CHIUSURA DEL CID x.com