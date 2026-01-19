Valentino morto a 93 anni l’imperatore della moda

È deceduto a Roma Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore della maison Valentino, all’età di 93 anni. La notizia è stata comunicata dalla fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che hanno ricordato il suo clima di serenità nella residenza romana e l’affetto dei suoi cari. Valentino è stato una figura di rilievo nel mondo della moda, contribuendo con la sua creatività e stile alla storia del settore.

E’ morto a Roma lo stilista Valentino Garavani, creatore dell’omonima maison. Ad annunciarlo su Instagram la fondazione Valentino Garavani e Giancalo Giammetti, spiegando che lo stilista “ si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Nato a Voghera, Valentino aveva 93 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (@fondazionevggg) Valentino, morto l'imperatore della moda – Tutte le notizie di oggi 19 gennaio Inizio diretta: 190126 18:10 Fine diretta: 190126 23:30 18:11 190126 Meloni: "Maestro indiscusso di stile ed eleganza" “Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Valentino, morto a 93 anni l’imperatore della moda Valentino Garavani, morto a 93 anni l’imperatore della moda italianaValentino Garavani, rinomato stilista italiano, è scomparso oggi 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni. Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, è deceduto all’età di 93 anni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. È morto Valentino, addio a 93 anni al maestro dell’eleganza italiana - "Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota la Fon ... msn.com

È morto Valentino Garavani, maestro dell’eleganza italiana. Fondatore della maison Valentino, ha vestito regine, dive e icone internazionali con uno stile inconfondibile, fatto di linee raffinate e del celebre rosso Valentino. x.com

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Leg - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.