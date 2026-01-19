Valentino Garavani morto a 93 anni l’imperatore della moda italiana

Valentino Garavani, rinomato stilista italiano, è scomparso oggi 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni. La sua lunga carriera ha segnato la storia della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La notizia della sua morte, comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, ha suscitato cordoglio nel mondo della moda e non solo.

Valentino Garavani è morto oggi 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni. Il grande stilista italiano si è spento nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, come comunicato dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La scomparsa di uno dei più grandi nomi della moda mondiale segna la fine di un’era per l’alta moda italiana e internazionale. La notizia ha scosso il mondo della moda e della cultura, rendendo omaggio a un genio creativo che per decenni ha incarnato l’eleganza e lo stile italiano nel mondo. Valentino ha lasciato un’eredità indelebile nel panorama della moda, distinguendosi per le sue creazioni raffinate e per il celebre rosso Valentino, divenuto iconico e riconoscibile in tutto il pianeta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

