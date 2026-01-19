Valentino Garavani morto aveva 93 anni | addio all' imperatore della moda

Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, è deceduto all’età di 93 anni. L’addio si è verificato nella sua residenza romana, in un ambiente di tranquillità e circondato dall’affetto dei familiari. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, contribuendo a definire l’eleganza e lo stile italiani nel corso degli anni.

Valentino Garavani è morto. Il grande stilista si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari, comunica la fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, Mercoledì 21 e Giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

Venus – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos è un racconto in 33 abiti e 12 opere d'arte che celebra l'eredità del couturier

Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 21.00 al Ridotto del Teatro Valentino Garavani si parlerà di cinema, moda e cultura Ci sarà la possibilità di ammirare lo splendido abito creato dalla sezione Moda delle nostre alunne dell'Istituto Pascal ispirato agli abiti di

