Valentino | Fontana ' piangiamo simbolo mondiale moda italiana'

Valentino, uno dei simboli più rappresentativi della moda italiana, ci lascia. La sua figura ha incarnato eleganza, creatività e talento, portando nel mondo lo stile distintivo del nostro paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama della moda internazionale, lasciando un’eredità fatta di raffinatezza e innovazione.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Con la scomparsa di Valentino perdiamo uno dei più grandi simboli della moda italiana, un maestro di stile che ha portato nel mondo l'eleganza, la creatività e il talento del nostro Paese. Rivolgo un pensiero di sincero cordoglio ai familiari, ai collaboratori che ne hanno condiviso il lungo e straordinario percorso creativo e a chi continuerà a custodirne e valorizzarne l'eredità artistica e culturale". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

