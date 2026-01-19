Meloni ricorda Valentino | Maestro di stile e simbolo dell’alta moda italiana

Da laprimapagina.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premier Giorgia Meloni ha ricordato Valentino Garavani come un maestro di stile e un simbolo rappresentativo dell’alta moda italiana. In occasione di un tributo ufficiale, Meloni ha sottolineato il ruolo di Valentino nel panorama della moda, evidenziando la sua influenza e il suo contributo alla tradizione sartoriale del nostro paese. Un omaggio che conferma l’importanza di questa figura nel patrimonio culturale e artistico dell’Italia.

Il Premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio a Valentino Garavani, definendolo “maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana”. “Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto”, ha aggiunto Meloni, sottolineando l’importanza del contributo di Valentino alla moda e alla cultura italiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

meloni ricorda valentino maestro di stile e simbolo dell8217alta moda italiana

© Laprimapagina.it - Meloni ricorda Valentino: “Maestro di stile e simbolo dell’alta moda italiana”

È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare”Valentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento a 93 anni a Roma.

Valentino: Fontana, 'piangiamo simbolo mondiale moda italiana'Valentino, uno dei simboli più rappresentativi della moda italiana, ci lascia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

meloni ricorda valentino maestroÈ morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare” - Il cordoglio di Meloni: "L'Italia perde una leggenda". ilfattoquotidiano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.