Valentino l' ultima intervista | Oggi con gli influencer il cattivo gusto è ovunque Odio le definizioni preferisco essere ricordato come Valentino

Nel 2019 Valentino Garavani rilasciò al Messaggero un’intervista in cui condivise la sua visione del mondo della moda e degli influencer. Con grande precisione e serenità, il celebre stilista rifletté sulla diffusione del cattivo gusto e sulla propria identità, preferendo essere ricordato per la sua eleganza e stile. Riproponiamo questa intervista, testimonianza di un’epoca e di una personalità che ha segnato la moda italiana e internazionale.

Riproponiamo l'intervista che nel 2019 Valentino Garavani rilasciò al Messaggero. Imperturbabile, estremamente gentile, preciso con le parole come con le forbici, sguardo delicato al quale nulla sfugge. Valentino Garavani, 87 anni, nel 2007 ha lasciato la direzione creativa della casa di moda da lui fondata 45 anni prima, ma afferma che non sarebbe potuto essere altro che un couturier. Le sue parole scorrono, come un abito, senza alcun ornamento più del necessario e senza timore alcuno della passerella. L'hanno chiamata Ultimo imperatore, nuovo Giulio Cesare, re di Roma. Lei come si definiscebbe? «Odio le definizioni, preferisco essere ricordato come Valentino».

