Valentino Rossi l’ultimo sgarbo a Marquez | Non voglio essere bugiardo

Valentino Rossi ha recentemente rivolto alcune parole a Marc Marquez, sottolineando l’importanza dell’onestà nel loro rapporto. Dopo anni di competizione, le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo, alimentando l’interesse degli appassionati di motociclismo. In questo contesto, le dichiarazioni di Rossi evidenziano il desiderio di mantenere un rapporto autentico e rispettoso, anche in un settore caratterizzato da rivalità e sfide continue.

Valentino Rossi e Marc Marquez sono stati grandi rivali nel corso della loro lunga carriera, e presto potrebbero affrontarsi ancora. Valentino Rossi e Marc Marquez sono stati certamente grandissimi rivali nel corso della loro carriera. Dal momento in cui si sono incontrati in poi, non si sono mai lasciati andare dal punto di vista sportivo, . 🔗 Leggi su Sportface.it

Misterhelmet Magazine. . Si dice che la MotoGP muoia senza Valentino Rossi. Ma è davvero così In Italia si fatica a capire che ci sono altri eroi, anche divisivi. Una narrazione amplificata dai media italiani, succubi del brand VR46. Link al video completo qui: - facebook.com facebook