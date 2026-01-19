Valentino la sfilata dell’esordio a Firenze Il boato della Sala Bianca lo consacrò nuovo re della moda

Il debutto di Valentino a Firenze, dieci anni dopo l’inizio delle sue sfilate internazionali, rappresenta un momento significativo nel panorama della moda. La presentazione alla Sala Bianca ha segnato l’ingresso ufficiale di Valentino come nuovo protagonista del settore, consolidando la sua posizione attraverso una performance che ha suscitato grande attenzione e apprezzamento. Un traguardo importante che testimonia la crescita e l’affermazione di un talento emergente.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Erano passato dieci anni esatti dall'inizio delle grandi sfilate di moda internazionali. Per la precisione tutto era cominciato il 22 luglio 1952 a Firenze, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Dieci anni dopo quella stessa sala fu teatro di un evento storico per la moda mondiale: la prima sfilata di un certo Valentino Garavani. L'ovazione della Sala Bianca. L'artefice dell'alta moda a Palazzo Pitti, Giovan Battista Giorgini, decise che quel trentenne di Voghera avrebbe sfilato per ultimo: troppo alto il rischio di suscitare invidie, malumori. In fin dei conti era l'ultimo arrivato.

