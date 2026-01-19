È morto lo stilista Valentino addio all' imperatore della moda italiana

È venuto a mancare all'età di 93 anni Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, uno dei stilisti più influenti nel panorama della moda italiana. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel settore, riconosciuta per eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della moda e del design.

È morto a 93 anni lo stilista Valentino, nome con cui era celebre Valentino Ludovico Clemente Garavani. Valentino si è spento a Roma, ormai diventata sua città d’adozione, dove aveva scelto di lavorare e vivere. La conferma della scomparsa dello stilista è arrivata dalla fondazione intitolata a lui e a Giancarlo Giammetti: «Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari». La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse

Addio allo stilista Valentino, il re della moda italianaIl mondo della moda italiana si congeda da Valentino, uno dei suoi figure più rappresentative.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

È morto a 93 anni lo stilista Valentino - È morto all'età di 93 anni lo stilista Valentino Garavani. dire.it