Valentino la lunga relazione d’amore e di lavoro con Giancarlo Giammetti che lo salvò dalla bancarotta

Valentino Garavani, iconico stilista italiano, ha condiviso una lunga relazione di collaborazione e amicizia con Giancarlo Giammetti, che gli ha consentito di superare momenti difficili, inclusa una possibile bancarotta. La sua vita privata e professionale sono state strettamente intrecciate, segnando profondamente la storia della moda italiana. Oggi, a 93 anni, si spegne una figura fondamentale del panorama fashion internazionale.

Un filo inevitabilmente rosso ha segnato la vita privata e professionale di Valentino Garavani, scomparso oggi 19 gennaio all’età di 93 anni. È il legame con Giancarlo Giammetti, suo compagno di vita per dodici anni e figura chiave nella sua carriera. Il loro primo incontro avvenne nel 1960 in un caffè di via Veneto a Roma, dando origine a uno dei sodalizi più duraturi nel mondo della moda. Giammetti arrivò in un momento delicato per la carriera dello stilista. Nel 1957 Valentino aveva fondato la società omonima insieme al padre e ad altri soci, ma i problemi economici e gestionali erano tali che alcuni soci decisero di ritirarsi, mettendo a rischio la sopravvivenza dell’azienda.🔗 Leggi su Open.online

Valentino, gli amori e la lunga relazione con Giancarlo Giammetti: dal primo incontro al sodalizio professionaleValentino Garavani, stilista italiano, ha segnato la moda con le sue creazioni eleganti e raffinate.

