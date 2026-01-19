Valentino il mondo dello spettacolo lo saluta commosso

In queste ore, il mondo dello spettacolo si stringe attorno alla memoria di Valentino, figura di spicco nel panorama della moda e dell’eleganza. Numerosi vip hanno espresso il loro cordoglio, riconoscendo il suo contributo e il suo impatto nel settore. L’articolo di Il Difforme ripercorre la sua vita e il suo lascito, sottolineando il ruolo fondamentale che ha avuto nel definire uno stile unico e riconoscibile.

La notizia che Valentino è morto all'età di 93 anni ha creato un grande vuoto improvviso al mondo dello spettacolo. In queste ore tantissimi personaggi dello spettacolo lo stanno ricordando con commozione e affetto. Più di qualcuno lo ha conosciuto personalmente, è stato vestito da lui e così saluta un uomo che ha fatto la distinzione nel mondo della moda, lasciano un segno incancellabile. Afef è intervenuta al telefono a Vita in diretta, poco dopo la diffusione della notizia ed ha commentato commossa la morte di Valentino: "E' l'ultimo dei grandi, lo ricorderò per la sua simpatia e sua iconicità".

L’Italia e il mondo piangono un’altra icona dello stile italiano: è morto lo stilista Valentino Garavani, aveva 93 anni - facebook.com facebook

#NEWS - Addio a #Valentino. Il mondo della #moda piange la scomparsa di uno dei più grandi stilisti italiani di sempre. #ValentinoGaravani è morto a 93 anni, nella sua residenza romana, dove si è spento serenamente circondato dall’affetto dei suoi cari. A x.com

