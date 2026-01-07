Bellaria saluta il Bim Christmas con lo spettacolo comico musicale di Gene Gnocchi
Bellaria Igea Marina chiude il ciclo di eventi “Bim Christmas” con lo spettacolo comico musicale di Gene Gnocchi, “Sconcerto Rock”, tenutosi il 6 gennaio al Teatro Astra. Un modo sobrio e piacevole per concludere le festività, in un contesto che ha arricchito il calendario di iniziative natalizie della città, offrendo un’opportunità di intrattenimento e socializzazione per tutta la famiglia.
Un’Epifania con i fiocchi a Bellaria Igea Maina, non solo ha imbiancato la città, ma ha concluso il ricco programma di eventi targato “Bim Christmas,” con lo spettacolo “Gene Gnocchi Sconcerto Rock” che si è svolto nel pomeriggio del 6 gennaio presso il Teatro Astra. Nonostante il maltempo, un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
