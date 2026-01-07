Bellaria saluta il Bim Christmas con lo spettacolo comico musicale di Gene Gnocchi

Bellaria Igea Marina chiude il ciclo di eventi “Bim Christmas” con lo spettacolo comico musicale di Gene Gnocchi, “Sconcerto Rock”, tenutosi il 6 gennaio al Teatro Astra. Un modo sobrio e piacevole per concludere le festività, in un contesto che ha arricchito il calendario di iniziative natalizie della città, offrendo un’opportunità di intrattenimento e socializzazione per tutta la famiglia.

Bim Christmas a Bellaria, Igea Marina (Rimini) - Bellaria Igea Marina entra nel vivo dei festeggiamenti natalizi con un ricco programma di eventi tra il 20 dicembre e il 6 gennaio. ilrestodelcarlino.it

Il sole, il suono del mare, Bellaria-Igea Marina … Bar Delfino saluta il 2025! #delfinobeachcafe #BellariaIgeaMarina - facebook.com facebook

