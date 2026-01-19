La scomparsa di Valentino Garavani, celebre stilista italiano, a 93 anni, è stata riportata dai principali media internazionali. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, riconosciuta e apprezzata a livello globale. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione sull’eredità di un designer che ha contribuito a definire l’eleganza e lo stile italiani nel corso degli anni.

La morte a 93 anni del leggendario stilista Valentino Garavani campeggia sui siti dei principali media internazionali. La Cnn parla di “leggenda della moda italiana” i cui eleganti abiti da sera sono stati “amati e indossati per decenni da alcune delle donne più glamour del mondo”. La testata americana fa anche riferimento al celeberrimo ‘rosso Valentino’ che divenne “il suo colore distintivo”. La Bbc definisce Valentino “uno dei giganti della moda del XX secolo” ricordando come le sue creazioni siano state indossate fra le altre da Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts e Gwyneth Paltrow. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valentino, i media internazionali celebrano lo stilista: “Gigante della moda”

Valentino, morto lo stilista e gigante della moda Made in Italy: aveva 93 anniValentino Garavani, noto stilista e figura di rilievo nel panorama della moda italiana, è scomparso all'età di 93 anni.

È morto lo stilista Valentino, addio all'”imperatore” della moda italianaÈ venuto a mancare all'età di 93 anni Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, uno dei stilisti più influenti nel panorama della moda italiana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Valentino, i media internazionali celebrano lo stilista: “Gigante della moda” - La morte a 93 anni del leggendario stilista Valentino Garavani campeggia sui siti dei principali media internazionali. lapresse.it