La scomparsa di Valentino Garavani rappresenta una perdita significativa per il mondo della moda italiana. Considerato una delle figure più influenti e riconosciute nel settore, il suo contributo ha elevato la moda a livello artistico, lasciando un’eredità duratura. L’Italia si unisce al cordoglio per la perdita di un talento che ha saputo rappresentare l’eleganza e la creatività del Made in Italy nel mondo.

L’Italia “perde oggi una delle sue figure più luminose ed apprezzate”. Così scrive sui social network il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, commentando la scomparsa dello stilista Valentino Garavani. “Valentino Garavani ha insegnato al mondo cosa significhino l’eleganza e la bellezza: uno stilista che ha rappresentato ovunque l’eccellenza italiana elevando la moda in arte – aggiunge – Roma, che ha visto nascere e crescere la sua Maison in via Condotti, si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che nel corso degli anni hanno ammirato la sua arte. Grazie, maestro, per averci regalato un’idea di bellezza senza tempo, impossibile da dimenticare”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Valentino: Gualtieri, perdiamo figura luminosa, ha elevato moda ad arte

