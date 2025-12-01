Meloni | Con Nicola Pietrangeli perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e internazionale. «Oggi perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport con straordinario talento e passione», ha dichiarato la premier, ricordando come Pietrangeli sia stato «un simbolo del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, inserito nella Hall of Fame mondiale, un campione capace di ispirare diverse generazioni e che ha portato in alto il nome dell’Italia nel mondo». Meloni ha rivolto un pensiero alla famiglia dell’ex campione, ai tifosi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, sottolineando l’impronta indelebile che Pietrangeli lascia nello sport nazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Meloni: “Con Nicola Pietrangeli perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport”

