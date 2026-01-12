Giuli inaugura Venus la mostra su Valentino di Vasconcelos | Dialogo straordinario tra moda e arte

Giuli presenta Venus, una mostra dedicata a Valentino curata da Vasconcelos. L'esposizione propone un dialogo tra moda e arte, mettendo in luce l'evoluzione della femminilità attraverso le creazioni del couturier. Un’occasione per esplorare come l’arte possa interpretare e valorizzare l’universo stilistico di Valentino, offrendo una riflessione sulla bellezza e l’interiorità. La mostra invita a un viaggio tra estetica e emozione, in un contesto di grande raffinatezza.

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2026 "È una mostra incantevole dove la bellezza viene percepita come una specie di paesaggio interiore in cui l'artista – un'artista eccezionale – dialoga con l'interiorità di un maestro come Valentino che ha fatto della femminilità qualcosa di eccezionalmente elevato oltre che di caratura estetica di grande successo. C'è qualcosa di mistico, c'è qualcosa di altamente sociale perché sappiamo che a questa mostra hanno contribuito i saperi manuali di realtà come la Casa Circondariale Femminile di Roma, la Fondazione Severino, gli ospedali Gemelli e Bambin Gesù. Quindi c'è un'alta funzione sociale che si sposa con un dialogo tra una moda che non passerà mai di moda e un'arte straordinaria fondata su un sapere manuale che è un sapere del cuore, ovviamente".

