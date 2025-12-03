Colleferro Si è spento a 94 anni a casa tra l’affetto dei propri cari l’amico Amedeo Salvitti

Cronachecittadine.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Lo scorso fine settimana è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti noi, l’amico Amedeo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro si 232 spento a 94 anni a casa tra l8217affetto dei propri cari l8217amico amedeo salvitti

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Si è spento a 94 anni, a casa tra l’affetto dei propri cari, l’amico Amedeo Salvitti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Colleferro 232 Spento 94