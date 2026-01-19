Valentino Garavani scomparso a 93 anni | celebriamo il grande couturier con 7 delle sue frasi più indimenticabili

Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni, è stato uno dei couturier più influenti nel mondo della moda. Creatore del celebre Rosso Valentino, ha dedicato la sua vita alla ricerca della bellezza e dell’eleganza. In questa occasione, ricordiamo il suo contributo attraverso sette delle sue frasi più significative, che testimoniano il suo stile e la sua visione artistica, dalla nascita a Roma fino alla consacrazione internazionale.

In queste 7 preziosissime massime di Valentino, tracciamo la sua storia La visione della couture secondo Valentino è sempre stata chiara. Ma la sua cifra stilistica, oltre che caratterizzata dalla sua personalissima idea della moda, fu sicuramente supportata agli albori dalle prime esperienze a contatto con quel mondo fatto di creatività, oltre che di ago e filo. A Parigi, Valentino lavorò come apprendista per Jean Dessès e Guy Laroche, per poi rientrare in Italia – a Roma – e approfondire la sua esperienza prima con Emilio Schuberth e poi con Vincenzo Ferdinandi. Valentino capì che è da solo che avrebbe voluto lavorare, o meglio: per la propria casa di moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, è deceduto all’età di 93 anni.

Valentino Garavani si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. Aveva 93 anniValentino Garavani, rinomato stilista italiano nato a Voghera nel 1932, si è spento oggi nella sua residenza romana all’età di 93 anni.

