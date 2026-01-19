Valentino Garavani è morto

Valentino Garavani, noto stilista e imprenditore italiano, è scomparso all’età di 93 anni. Fondatore della celebre maison Valentino, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo della moda con il suo stile distintivo e la sua opera artigianale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, che ricorda la sua lunga carriera e il suo contributo alla moda italiana nel corso degli anni.

È morto a 93 anni Valentino Garavani, stilista e imprenditore (titolare dell’azienda che porta il suo nome). Era nato a Voghera (Pavia) l’11 maggio 1932.“Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari”, si legge nella nota della fondazione che porta.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

