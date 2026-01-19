È morto Valentino Garavani

Valentino Garavani, iconico stilista e fondatore della celebre maison, è scomparso all'età di 93 anni. Riconosciuto a livello internazionale per il suo stile elegante e raffinato, ha contribuito a definire l'immagine della moda italiana nel mondo. La sua carriera è stata caratterizzata da creazioni di alta qualità e un forte legame con il colore rosso, simbolo del suo stile distintivo.

Fondatore dell'omonima casa di moda, fu uno degli stilisti italiani più conosciuti al mondo, tra le altre cose per lo sfarzo e il rosso: aveva 93 anni È morto a 93 anni lo stilista e imprenditore italiano Valentino Garavani, noto più semplicemente col nome della sua azienda di moda: Valentino. Dagli anni Sessanta era famoso in tutto il mondo per l’estrema eleganza e opulenza dei suoi abiti femminili da sera, e per la tonalità di rosso alla quale aveva dato il nome. Aveva lasciato il suo ruolo all’interno dell’azienda nel gennaio del 2008, a 75 anni, dopo 45 di carriera. Da diversi anni conduceva una vita riservata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

