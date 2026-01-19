Addio allo stilista Valentino il re della moda italiana

Il mondo della moda italiana si congeda da Valentino, uno dei suoi figure più rappresentative. Lo stilista, noto per il suo stile elegante e senza tempo, si è spento oggi all’età di 93 anni. La sua carriera ha contribuito a definire l’immagine del lusso e del buon gusto nel panorama internazionale, lasciando un’eredità duratura nel settore.

Il mondo della moda perde uno dei suoi più grandi protagonisti. Lo stilista Valentino è deceduto oggi all’età di 93 anni. L'infanzia e gli esordi di Valentino. Valentino Clemente Ludovico Garavani nasce a Voghera, in provincia di Pavia l’11 settembre 1932 e fin da bambino è affascinato dal disegno. “Avevo dodici anni quando vidi sullo schermo le attrici Lana Turner, Judy Garland, Hedy Lamarr. Ne rimasi così estasiato che decisi di creare abiti per donne belle come loro. Donne, che oggi troverei ‘da rivista’. Però sognavo quelle lamine d’argento, quegli strascichi di tulle, che mi facevano capire che dovevo vestire le donne, le dive più belle del mondo”, racconterà in una delle sue tante interviste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio allo stilista Valentino, il re della moda italiana Museo della Moda, omaggio allo stilista Fausto Sarli: tra gli abiti esposti quelli indossati da Liz Taylor e MinaIl Museo della Moda di Napoli rende omaggio a Fausto Sarli, celebre couturier napoletano. Leggi anche: Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda - Il grande stilista si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, ... ilmattino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.