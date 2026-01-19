Addio allo stilista Valentino l' imperatore della moda italiana

Oggi il mondo della moda italiana piange la scomparsa di Valentino Garavani, noto stilista e figura di rilievo internazionale. Dopo una carriera lunga e influente, Valentino si è spento all’età di 93 anni. La sua attività ha segnato profondamente il panorama dell’eleganza e del design, lasciando un’eredità che continuerà a influenzare generazioni di creativi e appassionati.

Il mondo della moda perde uno dei suoi più grandi protagonisti. Lo stilista Valentino è deceduto oggi all’età di 93 anni. L'infanzia e gli esordi di Valentino. Valentino Clemente Ludovico Garavani nasce a Voghera, in provincia di Pavia l’11 settembre 1932 e fin da bambino è affascinato dal disegno. “Avevo dodici anni quando vidi sullo schermo le attrici Lana Turner, Judy Garland, Hedy Lamarr. Ne rimasi così estasiato che decisi di creare abiti per donne belle come loro. Donne, che oggi troverei ‘da rivista’. Però sognavo quelle lamine d’argento, quegli strascichi di tulle, che mi facevano capire che dovevo vestire le donne, le dive più belle del mondo”, racconterà in una delle sue tante interviste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio allo stilista Valentino, l'imperatore della moda italiana È morto lo stilista Valentino, addio all'”imperatore” della moda italianaÈ venuto a mancare all'età di 93 anni Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, uno dei stilisti più influenti nel panorama della moda italiana. Addio allo stilista Valentino, il re della moda italianaIl mondo della moda italiana si congeda da Valentino, uno dei suoi figure più rappresentative. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Addio allo stilista Valentino, è morto all'età di 93 anni. Simbolo di fascino ed eleganza - "Si e' spento oggi nella serenita' della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota la Fonda ... msn.com

