I due abiti di Valentino che hanno fatto la storia | le sue creazioni indossate da Lady Diana e Scarlett Johansson | come nacque il suo rosso – Il video

Tra le creazioni più iconiche di Valentino Garavani, due abiti si distinguono per il loro significato storico e culturale. Indossati rispettivamente da Lady Diana e Scarlett Johansson, rappresentano l’eleganza senza tempo del designer. In questo video, si racconta come nacque il celebre “rosso” Valentino, simbolo di raffinatezza e raffinatezza, e il contesto che ha portato alla loro realizzazione.

Quando si parla di Valentino Garavani, due creazioni spiccano su tutte per il loro impatto nell’immaginario collettivo. Il primo è l’abito che Lady Diana scelse di indossare il 15 novembre 1992, in un momento simbolico della sua vita: quella sera decise di sfuggire agli impegni con il marito Carlo per assistere al concerto di Paul McCartney a Lille. Come raccontato su un profilo Instagram dedicato all’ex Beatles, i due si incontrarono e scambiarono qualche parola, e le immagini di quella serata immortalarono Diana avvolta nel leggendario «Rosso Valentino». Il secondo capolavoro portò la firma dello stilista sul red carpet dei Golden Globe nel 2006, quando una giovanissima Scarlett Johansson, appena 22enne, conquistò tutti con un abito che anticipava il trionfo che avrebbe ottenuto di lì a poco con Match Point di Woody Allen.🔗 Leggi su Open.online

